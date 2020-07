Koleje Dolnośląskie przywracają 18 połączeń! Będzie też dodatkowe połączenie Wałbrzych - Wrocław

- Mamy świadomość, że Dolnoślązacy oczekują, by pełna siatka połączeń wróciła jak najszybciej, bo wielu osobom cięcia kursów, jakie wymusił na nas koronawirus, wciąż uprzykrzają życie. Uruchamiamy więc kolejne połączenia, bo o ile nie stanęliśmy jeszcze w pełni na nogi, o tyle wsłuchujemy się w głos naszych pasażerów. Chciałbym również zapewnić, że robimy co w naszej mocy, by wszystkie nasze pociągi wróciły na tory jak najszybciej – komentuje Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Więcej pociągów do Krotoszyna i Wałbrzycha

Pociągi przywracanych relacji dotrą do miast znajdujących się w całym województwie. Do rozkładu jazdy powrócą m.in. połączenia do Krotoszyna, Jelcza-Laskowic, Węglińca czy Legnicy.

Dodatkowo, pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego połączenia relacji Wałbrzych Miasto – Wrocław Główny. Pociągi w stronę Wałbrzycha odjeżdżać będą o godzinie 13:23, natomiast powrót do stolicy Dolnego Śląska planowany jest na godzinę 19:28.

Zmiany w rozkładzie obejmą również terminy kursowania pociągów. Dotychczasowe połączenie z Wrocławia Głównego (odjazd 13:35) do Krotoszyna (przyjazd 15:18) oraz powrotne, odjeżdżające ze stacji Krotoszyn o godzinie 16:18, zmienią częstotliwość swoich kursów. Od 1 sierpnia pociąg tej relacji będzie kursować codziennie. Zmianie ulegnie również połączenie Wrocław Główny (11:31) – Wałbrzych Miasto (12:23), które zostanie wydłużone do stacji końcowej Szklarska Poręba Górna.