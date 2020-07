Katastrofa śmigłowca w Strzegomiu przyczyny: pilot bez uprawnień, przerobiony, ponad 30-letni śmigłowiec...

Z raportu wynika m.in. że pilot śmigłowca nie miał uprawnień, a leciał przerobionym, ponad 30-letnim śmigłowcem, który po przebudowie sprawiał wyraźne problemy w pilotażu.

Katastrofa śmigłowca w Strzegomiu przyczyny

W raporcie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych czytamy m.in.: w trakcie badania zdarzenia stwierdzono, że pilot-właściciel nie posiadał żadnych oficjalnych kwalifikacji do pilotowania śmigłowca, a wpisany do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego w kategorii “K6E. Eksperymentalna, podkategorii UL-H” śmigłowiec, którym pilotował to dokonana przez jego właściciela przeróbka certyfikowanego zużytego przeszło 30-letniego śmigłowca Robinson R-22 Beta w celu “przeklasyfikowania” do kategorii ultralekkiej, polegająca na wymianie tapicerki i foteli oraz wymianie oryginalnych łopat wirnika głównego o profilu NACA63-015 na lżejsze kompozytowe (węglowo-kewlarowe) o profilu NACA0012, pozbawione jakichkolwiek oznakowań wytwórcy i wyprodukowane przez firmę nie posiadającą certyfikatu producenta lotniczego.