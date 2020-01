Kasprowicz też zagra z Orkiestrą. Zapraszamy na koncert, loterię i ciasto

Będą grać, śpiewać i tańczyć uczniowie liceum oraz zaproszeni goście. Oprócz tego społeczność szkoły szykuje dla gości popisowe wypieki, a słodkościom towarzyszyć będzie oczywiście kawa parzona przez najlepszych szkolnych baristów! Będzie też bardzo atrakcyjna loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywa. A wszystko to, żeby się spotkać, dobrze bawić i przy okazji przyłączyć do misji wolontariuszy WOŚP! Początek koncertu- godz. 11.00 Kawiarenka i loteria czynne już od 10.00 – wszystko od 3 zł wrzucane do certyfikowanej puszki WOŚP.