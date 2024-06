Kąpieliska w Świdnicy i okolicy - czynne 26.06. Gdzie dziś warto się wybrać?

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska w Świdnicy. Gdzie można kąpać się w Świdnicy i w okolicy?

Bielawa - Kąpielisko Sudecka Plaża

Kąpielisko: Bielawa - Camping Sudety

Kąpielisko: Botanica Active Park w Radkowie

🚩Radków - Kąpielisko Camp

Wrocław - Kąpielisko Harcerska

Wrocław - Kąpielisko Glinianki (ul. Kosmonautów)

🚩Wrocław - Kąpielisko Królewiecka

Legnica - Kąpielisko Kormoran

Wały - Kąpielisko OW Wały

Kąpieliska w pobliżu Świdnicy

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.