Już 29 sierpnia wspaniała, kolejowa przygoda na zakończenie wakacji

Historyczny skład porusza się po najstarszym fragmencie tzw. Podsudeckiej Magistrali Kolejowej. Jej początki sięgają pierwszej połowy XIX w. W lipcu 1844 r. Towarzystwo Kolei Wrocławsko – Świdnicko – Świebodzickiej oddało do użytku linię łączącą Świdnicę z otwartą rok wcześniej linią kolejową Wrocław – Świebodzice. W następnych dekadach linia była wydłużana by uzyskać swój ostateczny kształt w 1876 r. Skład pociągu tworzy lokomotywa parowa TKt48-18 z 1951 r. oraz 3 wagony osobowe serii Ci28 i Bi29 z lat 1928-1930. Podróżni mogą kupić bilet w jedną lub dwie strony oraz zwiedzić zabytki miasta i placówki Fundacji.

Na zakończenie wakacji 29 sierpnia 2020 r. organizowane są przejazdy zabytkowym taborem kolejowym. Są one znakomitą formą spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Do dyspozycji gości oddane będą dwa pociągi – Kolejarz i Młynarz.

Młynarz

10 00 Jaworzyna Śląska

10 45 -Dzierżoniów

W programie zwiedzanie z przewodnikiem Dzierżoniowa- bramy Gór Sowich. Na szczególną uwagę odwiedzających zasługuje Rynek z Ratuszem i szeregiem historycznych kamienic reprezentujących niemal wszystkie style i epoki w architekturze.Prawdziwą perłą jest Kościół pw. MB Królowej Polski - dawny zbór ewangelicki zaprojektowany przez Carla Gottarda Langhansa- twórcy m.in Bramy Brandeburskiej. Miłośników dawnej techniki zapraszamy do Muzeum Miejskiego gdzie prezentowana jest jedna z największych w kraju kolekcja zabytkowych radioodbiorników Diora. Na zakończenie zwiedzania przejście do zabytkowego Młynu Hilberta - największego sprawnego i kompletnego młynu zbożowego na Dolnym Śląsku. Początki młyna sięgają pierwszej połowy XIX stulecia. Karol Zygmunt Hilbert, śląski przemysłowiec i filantrop, w 1837 r. uruchomił w Bielawie pierwszy na Śląsku parowy młyn. Po 30 latach zdecydował się przenieść działalność do Dzierżoniowa gdzie w budynku dawnej farbiarni uruchomił nowy zakład.

15 24 - wyjazd z Dzierżoniowa

16 00 - Jaworzyna Śląska