Jest pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców. Miasto m.in. zwolni z czynszu

Przyjęty przez świdnickich radnych pakiet pomocy obejmie:

Ø Odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie czynszu za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasto Świdnica, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica

Odstąpienie od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku, może zostać udzielona przedsiębiorcy, który według stanu na dzień 1 marca 2020 roku prowadził działalność gospodarczą i zobowiązany został na podstawie przepisów szczególnych do faktycznego całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.

Ulga, polegająca na obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku może zostać udzielona przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%.

Ulga udzielana będzie w wysokości:

- 50% - jeżeli przychody spadły od 30% do 50% włącznie,

- 80% - jeżeli przychody spadły o więcej niż 50%.

Ulga, polegająca na odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, może zostać udzielona przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%. Ulga ta przysługuje najwcześniej od 1 kwietnia 2020 r. a najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.

Ø Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień i maj 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 roku. Będzie się mógł o nie ubiegać przedsiębiorca znajdujący się w grupie objętej całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Ø Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 czerwca 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku. Natomiast osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia 15 kwietnia 2020 roku, 15 maja 2020 roku i 15 czerwca 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku.