Jedna trzecia najemców mieszkań komunalnych w Strzegomiu nie płaci czynszu. Długi to 6 mln. złotych!

Dłużnicy - dlaczego nie płacą? Długi często są skutkiem ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, choroby, wielodzietności, a także alkoholizmu i narkomanii. Świadczą o tym umarzane postępowania egzekucyjne. Jest jednak część osób, które nie płacą, bo nie. Taki mają styl życia. Niejednokrotnie wyniosły takie zachowanie z domu. "Rodzice nie płacili, to dlaczego ja mam płacić, co mi zrobią?" - Otóż teraz możemy zrobić. Ruszył plan budowy noclegowni i pomieszczeń tymczasowych, w których może być zakwaterowanych nawet kilka niespokrewnionych ze sobą osób. Do tej pory nie było gdzie ich przesiedlać. Często gmina była w posiadaniu wyroku eksmisyjnego, ale nie mogła go zrealizować właśnie ze względu na brak pomieszczeń tymczasowych. Teraz się to zmieni - podkreśla burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Jakie są możliwości restrukturyzacji zadłużenia?

Gmina proponuje dłużnikom możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na raty, odroczenia terminu płatności, czy też w uzasadnionych przypadkach częściowe umorzenie zadłużenia. Istnieje również możliwość odpracowania zadłużenia. Obecnie stawka wynosi 13 - 15 zł/godz. w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Dłużnik nie otrzymuje pieniędzy. Wartość odpracowanej kwoty bezpośrednio księgowana jest na poczet istniejącego zadłużenia.

Chcąc skorzystać z w/w ulg, należy złożyć stosowny wniosek, który można pobrać w Wydziale Obsługi Interesantów oraz Wydziale Windykacji Należności Czynszowych tut. urzędu lub ze strony internetowej: www.bip.strzegom.pl w zakładce Karty Usług/ Należności czynszowe.

Pamiętać należy, że za zapłatę czynszu odpowiedzialne są wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkałe w lokalu, dlatego też udzielenie ulgi rozpatrywane jest w stosunku do wszystkich osób, a nie tylko do wnioskodawcy.

Obecnie realizowanych jest ok. 100 porozumień na spłatę zadłużenia w ratach, 8 osób odpracowuje zadłużenie.

Kiedy puka komornik?

Zaczyna się od wezwań do zapłaty, a następnie wezwań do zapłaty pod rygorem skutków prawnych (przedsądowych wezwań do zapłaty). W przypadku braku reakcji dłużnika sprawa odzyskania należności kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Obecnie jest to koszt rzędu 750 - 1000 zł w zależności od wysokości zadłużenia, który w następstwie obciąża dłużnika. W przypadku nieuregulowania zaległości następuje przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej i tutaj dochodzą kolejne koszty - 10% od kwoty zadłużenia liczonej łącznie z odsetkami i kosztami sądowymi.

To, czy sprawa skończy się w sądzie, a komornik zapuka do dłużnika, zależy od jego postawy. Windykacja wstrzymywana jest w przypadku, gdy dłużnik podpisze z gminą porozumienie o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia lub też zawrze umowę na odpracowanie długu oraz oczywiście je realizuje. Nie zwalnia go to jednak od spłaty kosztów postępowań, dlatego lepiej nie doprowadzać do sytuacji, gdy gmina zmuszona jest przekazać należność do sądu.

Obecnie gmina jest w posiadaniu ok. 150 sądowych nakazów zapłaty. Wartość zasądzonych należności łącznie z odsetkami kształtuje się na poziomie 3 mln zł.