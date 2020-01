IX Kolędowania w Leśniczówce w Witoszowie Dolnym za nami (ZDJĘCIA)

Pacjent wydostał się z jadącej karetki. Zginął pod kołami samochodu

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia do którego doszło w sobotę przed godz. 22.00. Na drodze nr 35 pomiędzy Świdnicą a Komorowem z jadącej karetki „wypadł” przewożony nią do Wałbrzycha pacjent. Mężczyzna został przejechany przez jadący za am...