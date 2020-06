Impreza na podwórku szkoły. Sto osób opijało maturę. Skrzyknęli się przez internet

Do zdarzenia doszło na początku tego tygodnia. Pierwsza interwencja miała miejsce o godz.18.54. Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące grypy około stu osób, które na terenie szkoły przy ulicy Galla Anonima na osiedlu Zawiszów zakłócały spokój i spożywały alkohol. - Strażnicy podjęli interwencję, przy wsparciu patroli policji. Na miejscu ukarano mandatami karnymi osoby naruszające przepisy prawa. Prawdopodobnie byli to tegoroczni maturzyści, którzy drogą internetową umówili się na to spotkanie - czytamy w relacji strażników.

Niestety o godzinie 22.15 ponownie w tym samym miejscu zebrała się grupa około 50 młodych osób. Kolejna interwencja straży miejskiej i policji zakończyła nocne spotkanie młodzieży.