Handlował podróbami na targowisku. Sprzedawał lewe bluzy i koszulki znanych firm

- Funkcjonariusze ustalili, że ubrania, które w swoim asortymencie miał 38-letni Bułgar nie są oryginalne a znaki firmowe zostały podrobione. Szacunkowa wartość 409 sztuk zatrzymanych towarów (bluz, spodni, koszulek, spodenek) to blisko 102 tysiące złotych – relacjonuje Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Za handel rzeczami z podrobionymi znakami towarowymi, w świetle obowiązujących przepisów grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Natomiast jeśli sprawca uczynił z nielegalnego procederu swoje stałe źródło utrzymania grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.