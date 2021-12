Grudzień w Świdnicy: Przegląd prasy z listopada 2021 w Świdnicy, najważniejsze informacje miesiąca

Jarmark na Rynku we Wrocławiu. Oto, co i za ile można kupić! Zobaczcie szczegóły na zdjęciach w naszej galerii.

Co można kupić w sklepie wojska we Wrocławiu? Zobacz przedmioty i ceny w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Wybieracie się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu? Zobaczcie, co tam kupicie do jedzenia. I ile to kosztuje! Szczegóły znajdziecie w podpisach na zdjęciach (i pod zdjęciami) w naszej galerii.

Paweł Fajdek, tegoroczny brązowy medalista igrzysk olimpijskich w rzucie młotem wziął ślub. Życiową wybranką gwiazdy lekkiej atletyki została jego wieloletnia partnerka Sandra Cichocka. Niecodzienne było natomiast miejsce wydarzenia. Uroczystość oraz wesele odbyły się bowiem… na Stadionie Śląskim, którego Fajdek jest ambasadorem!