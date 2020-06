Gdzie nad wodę w okolicach Świdnicy i Strzegomia? Oto lista basenów, kąpielisk i plaż w regionie

Dziki opanowały Wałbrzych! Miasto zleciło, by je zastrzelić [ZDJĘCIA, FILMY]

Tylko do maja tego roku, miasto zleciło, by zastrzelić dwa razy więcej dzików niż w całym ub. roku. To i tak nie rozwiązuje problemu, bo dziki czują się w mieście, jak u siebie. Na Piaskowej Górze rządzą. Zobaczcie ostatnie filmiki i zdjęcia, które dostaliśmy. Gromada dzików zrob...