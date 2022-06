Gdzie na spacer do 66 km od Świdnicy. Pomysły spędzenie czasu w weekend 2 - 3 lipca

Ścieżki spacerowe w okolicy Świdnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Świdnicy, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Teplickie Skalne Miasto

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,6 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 1 287 m

Suma zejść: 1 337 m

Trasę spacerową mieszkańcom Świdnicy poleca Roocik

Kolejna rodzinna wycieczka. Tym razem Skały Teplickie w Czechach.

Wycieczkę rozpoczynamy w Czeskim mieście Teplice nad Metuji. Przy wejściu na szlak jest parking, za auto osobowe zapłacimy 50 CZK lub 10 PLN jeżeli nie mamy koron. Bilet rodzinny (2+2) kosztował nas 170 CZK, przy zakupie biletu dostajemy przewodnik w języku polskim z opisem trasy i mapą.

Wszystkie ważne i aktualne informacje w języku polskim znajdziemy na stronie:

🌳 Trasa spacerowa: Twierdza Kłodzko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,95 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 1 539 m

Suma zejść: 1 555 m