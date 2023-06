Gdzie możesz zjeść dobre lody w Świdnicy? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na andruty lub wafle. Oferowane smaki nie były urozmaicone. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.

W czasach Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Również w Europie zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw delektować się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.