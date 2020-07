Dworzec Główny we Wrocławiu. Tak wyglądał w latach 80. Kto pamięta? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Gmach Dworca Głównego we Wrocławiu zaprojektował królewski budowniczy Kolei Górnośląskich Wilhelm Grapow. Jego budowa trwała w latach 1855-57. Dziś to największa osobowa stacja kolejowa we Wrocławiu i jeden z nielicznych w Polsce dworców z halą peronową. Jak wyglądała w latach 80. ubiegłego wieku? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Pamiętacie tamte czasy?

