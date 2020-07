Dwie Świdnice, czyli pomyłki to codzienność. Zobacz jak wygląda ta druga Świdnica, w lubuskim

W 2018 roku gmina Świdnica podpisała porozumienie o współpracy z... gminą Świdnica. Samorządowcy doskonale się znają, bowiem od kilkunastu lat do obu urzędów mylnie kierowana jest korespondencja przez różne instytucje, firmy, czy redakcje. Czasem jest to zabawne, ale czasem może stanowić duży problem.

- Dużo o sobie już wiemy choćby z mylnie kierowanej do naszych urzędów korespondencji i zaproszeń do udziału w konferencjach i spotkaniach – mówiła wtedy Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

- Dlatego też ta nasza obustronna współpraca ma być wzmocnieniem przekazu informacyjnego, że niedaleko od siebie położone są dwie gminy wiejskie Świdnica, a jak wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać są one mylone nie tylko przez kierowców, ale i przedstawicieli różnych instytucji także – dodawała Teresa Mazurek.

Czym różnią się gminy Świdnica?

Nasza dolnośląska gmina Świdnica liczy ponad 17 tys. mieszkańców i jest położona dookoła miasta Świdnica, głównie na południe. Powierzchnia gminy wynosi 20 828 ha, co określa ją jako gminę dużej wielkości oraz plasuje ją na 302. miejscu w Polsce i 4 na Dolnym Śląsku. Na terenie gminy są 33 sołectwa. Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Jeziorko Daisy.

Ta druga Świdnica to gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. Siedziba gminy to Świdnica, a zamieszkuje ją ponad 6 tys. osób. Liczy 11 sołectw. Na jej terenie znajduje się lądowisko Grabowiec oraz plaża z zalewem.