Droga 35 w Świdnicy, Świebodzicach, Pszennie... w latach 70. Wypadki, kontrole i roboty drogowe (ZDJĘCIA)

Trzy konie na szczycie Śnieżki! Uciekły z hodowli i poszły w góry...[ZDJĘCIA]

Trzy konie na szczycie Śnieżki to widok na tyle niecodzienny, że koń by się uśmiał... Do śmiechu nie było jednak właścicielowi pięknych czworonogów, które uciekły z hodowli, a których przez wiele godzin szukał.