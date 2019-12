Dolny Śląsk: na nowe obwodnice poczekamy jeszcze parę lat

Wschodnia obwodnica Oleśnicy (DW nr 451)

Jak informuje Leszek Loch, w tym roku powstała dokumentacja projektowa obwodnicy Oleśnicy z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnych. Teraz DSDiK czeka na wydanie decyzji ZRID (zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na wiosnę, a konkretnie na przełom I i II kwartału 2020 roku.

Obwodnica Piechowic (DW nr 366)

W 2019 r. wykonawca rozpoczął projektowanie i aktualnie kompletuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ZRID. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest koniec maja 2020 roku, a zakończenie - na rok 2022. W 2020 roku przewiduje się również wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zajęto na potrzebu budowy.

Obwodnica Dzierżoniowa (Trasa Sudecka, DW nr 382)

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Budowa pierwszego, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego) wraz z rondem do włączenia drogę wojewódzką nr 382 (ul. Świdnicka) już się zakończyła. Wykonawca stara się teraz o pozwolenia na użytkowanie. Odbiór robót nastąpi na początku 2020 r.

Drugi etap obejmuje trasę od skrzyżowania z DW nr 384 (ul. Batalionów Chłopskich) do skrzyżowania z DW nr 383 (ul. Jana Kilińskiego). Trwa przetarg. 4 grudnia 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert sześciu firm, które teraz są analizowane. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na początek 2020 r.

Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie opracować dokumentację projektową oraz uzyskać wszystkie wymagane opinie, zatwierdzenia, uzgodnienia, pozwolenia i decyzję ZRID.

Budowa obejścia Chełmu (DW nr 345)

Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 28 listopada otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID. Zainteresowany zadaniem był tylko jeden wykonawca (DMK Inżynieria z Rybnika), którego oferta mieści się w zakładanym budżecie. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę obwodnicy Chełmu (powiat lubiński) przewiduje się na początku stycznia 2020 r.

Obwodnica Złotoryi (DW nr 363)

Przygotowania ciągną się latami. DSDiK ostatecznie podzielił budowę na parę odcinków. Etap I: w roku 2020 planowane jest skompletowanie dokumentacji technicznej i nabycie gruntów pod budowę. DSDiK oczekuje również na wydanie decyzji ZRID. Przypomnijmy, że wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został w tej sprawie prawie rok temu, bo 15 stycznia 2019 r. Dotyczy on budowy pierwszego odcinka obwodnicy o długości 3885 m. Rozszerzenie prac do zakresu 5,2 km uzależnione jest od likwidacji odcinka linii kolejowej nr 342 (Jerzmanice-Zdrój - Wilków). Chodzi o przeprowadzenie obwodnicy przez nieczynny od lat przejazd kolejowy. - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawarł w tej sprawie porozumienie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. DSDiK oczekuje na ostateczną decyzję w tej sprawie - informuje dyrektor Leszek Loch. W tej chwili nie ma opracowanego harmonogramu prac dla etapu II.

Obwodnica KrzeczynaWielkiego (DW nr 335)

W 2020 r. przewiduje się przekazanie dotacji celowej za wykonane prace budowlane w ramach zadania oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod budowę. Zakończenie inwestycji planuje się na 2021 r.

Kiedy obwodnica Głogowa?

Czekamy też na inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do najpilniejszych należy obwodnica Głogowa. Ostatnio cztery gminy poparły wariant północny budowy obwodnicy - przez tereny hutnicze i z budową mostu na Odrze koło Rapocina. Ostateczny wariant budowy obwodnicy wybierze GDDKiA pod koniec 2020 roku.