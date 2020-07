Czyste jeziora, piękne plaże, domki letniskowe, spokój i kojące widoki. Oto Rokitki!

Wielu mieszkańców regionu bardzo dobrze pamięta Rokitki sprzed nawet kilkudziesięciu lat. To niegdyś tętniące życiem turystycznym miejsce przez pewien czas zamarło. Jednak w ostatnich latach Rokitki jak feniks odrodziły się z popiołu i teraz ponownie są atrakcyjnym miejscem wypoczynkowym przyciągającym mieszkańców Legnicy i okolic. Przeczytajcie, co warto robić w Rokitkach oraz obejrzyjcie galerię zdjęć!

Rokitki – historyczny symbol lokalnego wypoczynku Rokitki to wieś położona w obrębie gminy Chojnów. Dojazd do niej z Legnicy zajmie ok. 25 minut. Możliwy jest także dojazd pociągiem (kursy kilka razy dziennie). Wieś powstała w latach 1292–1293 jako kasztelania księstwa legnickiego. W latach 1342–1530 należała do rodziny Schellendorfów, w dokumentach z 1359 r. miejscowość występuje pod nazwą Reysecht. Na przełomie XV i XVI wieku w Rokitkach zatrzymywał się, a być może miał tu siedzibę jeden z najsłynniejszych rycerzy-rabusiów (niem. Raubrittern): Czarny Krzysztof czyli Christoph von Zedlitz. Bliższą historię wsi zna wielu mieszkańców regionu. Rokitki zasłynęły w 1985 roku, kiedy to po stanie wojennym grupa Dolnoślązaków postanowiła stworzyć własną scenę muzyki alternatywnej. W organizacji tzw. Młodzieżowych Spotkań Muzycznych pomógł przede wszystkim Dom Kultury w Chojnowie. Zorganizowano cztery edycje kilkudniowych festiwali w Rokitkach. Na scenie zadebiutowało wiele znanych dziś zespołów, a na widowniach pojawiły się tysiące młodych ludzi. Z MSM związani byli m.in. Marek Szpyra, Jerzy "Smok" Krakowski, Rafał Wyciszkiewicz, Piotr Piotrowski, Robert Wierzbicki, czy Stanisław Horodecki, obecny dyrektor Miejskiego Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Kąpieliska i plaże Legniczanie i mieszkańcy regionu pamiętający dawną świetność kurortu teraz znów mogą korzystać z uroków wsi. W Rokitkach znajdują się dwa główne zbiorniki wodne funkcjonujące jako kąpieliska. Oba cieszą się popularnością. Większe jezioro przy żwirowni szczyci się szeroką plażą, czystą wodą i możliwością uprawiania sportów wodnych. Przy jeziorze zorganizowane jest także pole namiotowe i kempingowe. Na kąpielisku nie spotkamy niestety ratownika. Jest za to prywatny parking, strefa gastronomiczna itp. Wstęp kosztuje 6 zł/os. dorosła, 4 zł/dziecko od 7 lat. Za wjazd samochodem musimy dopłacić 5 zł.

Ośrodek Różana Dolina

Ten ośrodek rekreacyjny leży w drugiej części Rokitek, przy samym wjeździe od Chojnowa. Składa się z 4 mniejszych zbiorników wodnych. Kiedyś był nazywany ośrodkiem OSIR. To własnie tutaj odbywały się Młodzieżowe Spotkania Muzyczne w latach 1985-88. Od 2015 roku ośrodkiem zarządza Piotr Kleczewski. Mieszkaniec Wrocławia znalazł się w Rokitkach przypadkiem, ale od razu zauważył potencjał miejsca i zapragnął stworzyć nad jeziorem oazę wypoczynkową. Wraz z rodzicami wykupił zatem od Urzędu Gminy w Chojnowie cały akwen wodny oraz zaniedbany wówczas teren plaży i stworzył tam Ośrodek Różana Dolina. Rokitki mnie zauroczyły. Zacząłem gromadzić informacje na ich temat: publikacje, książki, mapy, stare zdjęcia i pocztówki. Znając historię wsi, pomyślałem, że naprawdę warto stworzyć tu coś, co przywróci jej dawną świetność – wyznaje Piotr Kleczewski, właściciel Ośrodka Różana Dolina. Ośrodek oferuje strzeżoną plażę, strefę gastronomiczną, wypożyczalnię sprzętu wodnego. Wstęp na plażę jest biletowany i wynosi 6 zł za osobę dorosłą i 4 zł za dziecko do lat 14. Czystość wody tego akwenu kontrolowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legnicy. Badanie z dnia 19 czerwca 2020 roku wykazało jej przydatność do kąpieli, więc nie musimy o nic się obawiać, korzystając z przyjemności ochłodzenia się w wodzie. Wypożyczenie sprzętu wodnego do koszt 12 zł na godzinę (kajak), 15 zł na godzinę (rower wodny) do 20 zł na godzinę (łódka lub canoe).

Zbiornik wodny przy Ośrodku Różana Dolina to również miejsce wymarzone dla wędkarzy. A tereny zielone wokół sprawiają, że pobyt w Rokitkach ma charakter wyjątkowo uspokajający. Domki letniskowe Wrocławianin Piotr Kleczewski wspólnie z rodzicami przejął także od Huty Miedzi Legnica ośrodek z domkami letniskowymi, który obecnie nosi nazwę Ośrodek Różane Wzgórze. Teren nie leży nad samym jeziorem, ale na niewielkim wzgórzu tuż obok. Jest to jedyny funkcjonujący komercyjny ośrodek wypoczynkowy w Rokitkach. Prowadzi do niego osobny wjazd, teren jest w pełni ogrodzony, są odrębne zejścia nad pobliskie akweny. Nasz ośrodek jest pięknie położony, właściwie w lesie, z widokiem na jezioro, jest tu zagroda z owcami, sala na imprezy okolicznościowe, którą chcemy przekształcić w restaurację, place zabaw, a przede wszystkim 8 murowanych domków, które można wynajmować - wymienia właściciel. Właściciele dążą do tego, żeby obiekt stał się ośrodkiem całorocznym, gdyż w tej chwili funkcjonuje jedynie od kwietnia do października. Poniżej Ośrodka Różane Wzgórze, tuż nad jeziorem stoi wiele innych domków. Są one własnością prywatną, część właścicieli proponuje ich wynajem, część wykorzystuje samodzielnie dla celów rekreacyjnych. Niektóre domki wystawione są na sprzedaż. Warto przyjechać na miejsce i rozejrzeć się, na domkach przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż można znaleźć tabliczki z numerami telefonów do właścicieli. Niektóre są naprawdę piękne, z własnym zejściem do wody oraz tarasami tuż nad jeziorkiem. Mikroklimat Rokitek Rokitki znane są nie tylko z kąpielisk, plaż, zielonych terenów, lecz także z wyjątkowego na Dolnym Śląsku mikroklimatu, ponieważ zbliżonego do morskiego. Przyczyną tego zjawiska jest duży poziom stężenia jodu w powietrzu. Właściciel obiektu Ośrodek Różane Wzgórze potwierdza, że część gości przybyła do Rokitek za sprawą polecenia od lekarza... Klimat Rokitek jest szczególnie przydatny dla osób z chorobami płuc. Wizjonerska architektura na Ośrodku Różana Dolina Ciekawostką dla miłośników architektury będzie z pewnością informacja o tym, że autorem kilku oryginalnych budowli na terenie Ośrodka Różana Dolina jest Witold Lipiński, były żołnierz AK i wybitny architekt, profesor Politechniki Wrocławskiej. To właśnie on zaprojektował m.in. obserwatorium meteorologiczne PIUM na Śnieżce. Od zawsze dążył do tworzenia budynków w symbiozie z naturą. Można nawet powiedzieć, że Lipiński stał się pionierem ekoarchitektury w Polsce jeszcze zanim ktokolwiek o niej pomyślał. W Rokitkach stworzył dwa pierścienie prefabrykowanych, betonowych domków letniskowych, wyposażonych we wspólne sanitariaty oraz kosmiczne okienka. Wokół nich stoją także domki o łukowych dachach. Duża część z nich jest w opłakanym stanie, sporo jest znacznie przebudowanych, ale kilka wydaje się zadbanych i utrzymanych w pierwotnym stylu.

