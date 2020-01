Coraz mniej wody w Zalewie Mietkowskim. „Smutny, księżycowy krajobraz” (ZDJĘCIA)

Rzeczywiście wody jest bardzo mało, ale jak się okazuje to nie człowiek a klimat jest temu winny.

- Z uwagi na brak opadów atmosferycznych w rejonie dopływów akwenu zarówno w okresie letnim, jak i jesienno-zimowym, średni dobowy dopływ wody do zbiornika może być przejściowo niższy niż wymagany odpływ – tłumaczy Jarosław Garbacz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom piętrzenia było również parowanie, które utrzymywało się w okresie letnim przez wiele tygodni z powodu wysokich temperatur. Sytuacja powinna wrócić do normy wraz z nadejściem intensywniejszego okresu opadów atmosferycznych w rejonie zlewni rzeki Bystrzyca – dodaje.