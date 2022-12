Chcesz uniknąć zmarszczek i bruzd na twarzy? Zobacz, jak zadbać o młody wygląd skóry

Co robić, aby mięśnie twarzy nie były wiotkie i spięte?

Istnieje około 70 mięśni „młodości”

Nie każdy wie, że w skład twarzy człowieka wchodzi około 70 mięśni. To one podtrzymują skórę i w dużej mierze odpowiadają za jej młodzieńczy wygląd. Nazywane mimicznymi, a także wyrazowymi, wpływają na naszą mimikę i kształt twarzy.

Bardzo istotne dla zachowania młodego wyglądu są mięśnie szyi. Położone w okolicy kręgosłupa, łatwo zbierają wszelkie nasze napięcia, a także przekładają się na jędrność i elastyczność skóry twarzy. To właśnie do nich należy mięsień szeroki szyi (tzw. platysma. Nasze ułożenie kącików ust to m.in. jego zasługa.

Już kobiety po 25. roku życia mogą zauważyć u siebie początki procesów starzenia się, a ma to związek m.in. ze spowolnieniem procesów syntezy kolagenu i elastyny (białek niezbędnych do zachowania odpowiedniej elastyczności skóry). Kolagen jest także budulce innych mięśni o strukturze i napięciu spoczynkowym związanym z tkanką łączną także z kolagenu. Stąd popularność preparatów zawierających ten składnik.