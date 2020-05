Centrum Organizacji Pozarządowych otwarte od 1 czerwca. Zobacz jak wygląda po remoncie

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia wprowadzone zostaną dodatkowe zasady odwiedzin:

Ø W COP jednorazowo może przebywać 30 osób (nie licząc pracowników)

Ø Do dyspozycji oddana zostanie jedna sala szkoleniowa, na której przygotowane są stanowiska zgodnie z wymogami sanitarnymi (8 osób + wykładowca)

Ø Każda osoba, przy wejściu do COP, otrzyma numerek. Wychodząc, należy go zwrócić. Pozostałe osoby powinny czekać na zewnątrz, w odległości przynajmniej 2 m od siebie

Ø Użytkownicy zobowiązani są przychodzić do COP w maseczkach na twarzy. Przy wejściu do COP należy zdezynfekować ręce i można skorzystać z rękawiczek jednorazowych

Ø Pracownicy COP będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – przyłbice i rękawiczki. Klucze będą wydawane przez okienko znajdujące się po lewej stronie przy wejściu.

Ø Przed przyjściem do COP zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania i uniknięcia czekania (tel. 74/646 29 02)

Ø Pół godziny przed zamknięciem COP (o godz. 15.30) nie będą przyjmowane/wpuszczane do Centrum kolejne osoby.