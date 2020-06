Byliście tam? Jezioro Bielawskie to piękna plaża w Górach Sowich [ZDJĘCIA]

Jezioro Bielawskie reklamuje się jako „Plaża w górach sowich” i to trafne określenie, bo na tych którzy tu przyjadą czeka duża piaszczysta i strzeżona przez ratowników plaża, wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych i SUP, a także jedyne w regionie molo prowadzące na wyspę. Dla rodzin z dziećmi natomiast - nowoczesny basen, z wodnym placem zabaw i brodzikiem. Rok temu otwarto tu również wakepark, to coś dla tych, którzy lubią adrenalinę. A jeśli ktoś nie ma ochoty na kąpiel może po prostu miło spędzić czas. Jest bar, place zabaw i podświetlana fontanna.

Jezioro Bielawskie z przepięknym widokiem na otaczające Góry Sowie!

- Jeśli kiedyś myśląc o wypoczynku zastanawiałeś się - góry czy woda? To teraz nie musisz. Wystarczy przyjechać do Bielawy - mówią miejscowi.