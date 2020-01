Burmistrz „nie umie rządzić” więc radni chcą mu zmniejszyć pensję. O 3 tys. złotych!

Samorządowcy argumentują swoją propozycje faktem, że wynagrodzenie, jakie otrzymywał burmistrz Ozga od samego początku kadencji to 10332 zł, w tym dodatek specjalny 40 proc., czyli najwięcej ile może). Radni chcę by nowa, niższa pensja burmistrza wynosiła 7095 zł.

W ocenie radnych wynagrodzenie maksymalne powoduje, iż osoba Burmistrza Miasta Świebodzic może nie znajdować motywacji, do jak najlepszych realizacji zadań wykonywanych w związku ze sprawowaną funkcją.

Uzasadnieniem dla mniejszej pensji jest szereg błędów zarządczych: m.in.

1. Brak wizji prowadzenia i zarządzania gminą, planów inwestycyjnych,

2. Próba zmniejszenia finansowania organizacji przede wszystkim o profilu sportowym,

3. Fatalna polityka kadrowa,

4. Niedotrzymanie kluczowych obietnic wyborczych,

5. Podejmowanie decyzji świadczących o braku wiedzy i umiejętności zarządzania,

6.Słabe wykonanie budżetu,

7.Niegospodarność finansowa (zwrot dotacji unijnej na remont OPS - budynku przy Piłsudskiego 8) rekomendowana wartość dofinansowania 742,227 zł ps. do tematu wrócimy !

8. Brak stwarzania warunków do realnego rozwoju gospodarczego miasta oraz zwiększania miejsc pracy,

9. Podwyżki opłat za odbiór śmieci oraz dostarczenie wody, wbrew obietnicom wyborczym.

10. Nieuzasadnione zwalnianie pracowników,

11. Niezrealizowanie budżetu po stronie inwestycyjnej i wydatków majątkowych,

12. Nieznajomości gminy i jej problemów,

13. Opieszałość i brak kompetencji przy realizacji programu dla Organizacji Pozarządowych.