Brzuch piwny nie tylko od piwa. Czy piwo tuczy i zwiększa obwód w pasie? Zobacz, jak pozbyć się „mięśnia piwnego” i zbędnych kilogramów

Czym jest piwo i ile ma kalorii?

W zależności od rodzaju piwo ma różną moc, ale najczęściej zawartość alkoholu wynosi 4-6 proc. Kaloryczność piwa różni się w zależności od jego rodzaju (np. lager, pilsner, ale, stout, porter itp.). Puszka piwa jasnego o pojemności 500 ml dostarcza ok. 245 kcal, a ta sama ilość piwa ciemnego ma ok. 340 kcal.

Za kaloryczność piwa odpowiada przede wszystkim słód oraz dodatki użyte do jego produkcji, a także alkohol. Należy więc pamiętać, że im mocniejsze piwo , czyli im więcej ma procent alkoholu, tym będzie ono bardziej kaloryczne . Każdy gram alkoholu to ok. 7 kalorii więcej.

Czy piwo tuczy i powoduje powstawanie brzucha piwnego?

Dodatkowo zawarty w piwie chmiel wpływa na wydzielanie soków żołądkowych, przez co wzmaga apetyt. Picie piwa zwykle połączone jest również ze spożyciem innych wysokokalorycznych potraw takich jak chipsy, słone orzeszki, a nawet smażone mięsa czy frytki.

Chmiel zawiera także fitoestrogeny, czyli związki roślinne, które mogą naśladować działanie żeńskiego hormonu płciowego estrogenu. Może to powodować zmiany hormonalne u mężczyzn, przez co zwiększa się ryzyko gromadzenia się tłuszczu na brzuchu.

Najbardziej tuczące są jednak puste kalorie z piwa, czyli takie, za którymi nie stoją korzystne składniki odżywcze. W tym przypadku pochodzą z cukrów prostych i etanolu. Co więcej, w słodzie stosowanym do produkcji piwa zawarta jest maltoza, której indeks glikemiczny jest wyższy niż dla cukru stołowego i przekracza skalę wynoszącą sto. To właśnie on odpowiada za to, że rośnie piwny brzuch!