Świdniccy kryminalni zatrzymali dilera. W plastikowym wiadrze miał kilogram narkotyków! ZDJĘCIA

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy we wtorek prowadzili działania operacyjne na terenie powiatu. Realizując wcześniejsze ustalenia operacyjne dotarli do 30- latka. W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych należących do mężczyzny w ...