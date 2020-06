8 piratów drogowych zatrzymanych. Rekordzista pędził przez wioskę 118 km/h

118 km/h, 115 km/h, 108 km/h i 105 km/h i 4 razy po 103 km/h to prędkości z jaki w terenie zabudowanym, gdzie obowiązują ograniczenia do 50 km/h poruszało się ośmiu kierujących zatrzymanych na terenie powiatu. 7 kierujących to mężczyźni w wieku od 35- do 64 lat, ale w gronie osób zatrzymanych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h znalazła się tez 37-letnia kobieta.

Niechlubnym rekordzistą okazał się 64-letni mieszkaniec Wrocławia zatrzymany na terenie gminy Strzegom 31 maja br. w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości o 68 km/h. Mężczyzna kierując samochodem osobowym marki VW na obszarze obowiązywania ograniczenia prędkości do 50 km/h, miał na liczniku 118 km/h, czyli jechał aż o 68 km/h za szybko.

Mundurowi wszystkim ośmiu zatrzymanym do kontroli za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym zatrzymali prawo jazdy na okres trzech miesięcy.