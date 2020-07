500 porcji narkotyków w zamrażalce i pościeli. Wpadł kolejny diler!

W trakcie czynności związanych z przeszukaniem mieszkania należącego do mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli plastikowe pudełko z zawartością białej substancji, woreczek strunowy oraz „zawiniątko foli aluminiowej z zawartością suszu roślinnego koloru brunatno-zielonego oraz woreczek z zawartością fioletowej substancji. Po przebadaniu na testerze narkotykowym okazało się iż, zabezpieczona biała substancja to amfetamina, fioletowa substancja to ekstazy, a susz roślinny to marihuana.

36-latek narkotyki przechowywał w zamrażalce oraz w łóżku schowane pod pościelą.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 500 porcji handlowych tych narkotyków.

W mieszkaniu zabezpieczono także wagę elektroniczną.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już w sprawie zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.