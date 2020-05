28 ton złota ukrytych w pałacu Roztoce? Tak wskazują zapiski oficera SS

Chodzi o ujawnione rok temu przez Polsko-Niemiecką Fundację Śląski Pomost „dzienni wojenne” niemieckiego oficera SS Egona Ollenhauera. Wskazał on w nich 11 lokalizacji, w których Niemcy pod koniec wojny mieli ukryć skarby: drogocenną biżuterię i złoto oraz obrazy Rembrandta, Rubensa, Moneta i Raffaela.

Teraz okazuje się, że jedną z 11 lokalizacji podanych w dzienniku ma być teren posiadłości w Roztoce. Roman Furmaniak, prezes Fundacji Śląski Pomost ujawnił fragment dziennika ofaicera SS, któy mówi o tej właśnie lokalizacji. Czytamy w nim: Dr. Grundmann i jego ludzie już odpowiednio przygotowali w parku tego pałacu tę głęboką studnię. Spuszczone/wysłane do jej dna zostały w skrzyniach: biżuteria, monety i sztaby, wiele z nich było uszkodzone, miały ślady postrzałowe. Po wszystkim studnia została wysadzona, zasypana i wyrównana.

Po tym jak historią zainteresowały się media oświadczenie wydał zarząd Fundacji “Zamek Roztoka – Ocalić od zapomnienia”:

- W kontekście pojawiających się doniesień medialnych wskazujących Zamek w Roztoce jako potencjalne miejsce ukrycia skarbu Trzeciej Rzeszy potwierdzamy, że przedstawiciele Fundacji “Śląski Pomost” kilkukrotnie kontaktowali się z nami w tej sprawie. Nie przekazali jednak żadnych możliwych do zweryfikowania informacji na temat miejsca ukrycia skarbu ani szczegółów ewentualnej akcji wydobywczej.