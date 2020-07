155 lat wrocławskiego ogrodu zoologicznego [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Wrocławski ogród zoologiczny - wielkie otwarcie 155 lat temu

Bramy wrocławskiego zoo otwarto dla zwiedzających po raz pierwszy 10 lipca 1865 roku. W roku inauguracji ogród odwiedziło ponad 67 000 zwiedzających, a obejrzeć mogli 452 okazy zwierząt reprezentujące 120 gatunków, częściowo nabytych dzięki hojności mieszkańców miasta. W swojej 155-letniej historii ogród przeżywał wzloty i upadki. Dwukrotnie był zamykany, ale odradzał się i odnotowywał kolejne sukcesy hodowlane.

Wrocławski ogród zoologiczny - tapiry, goryle i Muchi

Największym, do I Wojny Światowej, była hodowla tapirów czaprakowych oraz egzotycznego i mało poznanego wtedy gatunku - goryla. W okresie międzywojennym były to narodziny hipopotama nilowego Antona oraz ekspozycja manata amazońskiego Muschi w istniejącej do dziś Słoniarni.

Po II Wojnie Światowej, były to m.in. narodziny pierwszego hipopotama nilowego po wojnie. Samica Samba, to matka i babka dzisiejszych mieszkanek zoo – Rumby, Salsy i Zumby.