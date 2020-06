12 piratów drogowych zatrzymanych. Rekordzista jechał przez Strzegom 156 km/h!

156 km/h, 153 km/h, 122 km/h, 115 km/h, czy 106 km/h to prędkości z jaki w terenie zabudowanym, gdzie obowiązują ograniczenia do 50 km/h poruszało się dwunastu kierujących zatrzymanych na terenie powiatu świdnickiego w ciągu 2 dni. 9 kierujących to mężczyźni w wieku od 30 do 68 lat, ale w gronie osób zatrzymanych znalazły się też się 3 kobiety w wieku 36, 38, 39 lat.

Niechlubni rekordziści przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 106 km/h i 103 km/h.

6 czerwca na terenie gminy Strzegom zatrzymany został do kontroli drogowej 38 -letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości o 106 km/h. Mężczyzna kierując samochodem osobowym marki VW na obszarze obowiązywania ograniczenia prędkości do 50 km/h, miał na liczniku 156 km/h.

Kolejny niechlubny rekordzista zatrzymany został również na terenie gminy Strzegom 7 czerwca, to 30-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego, który kierując samochodem osobowym marki Honda przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 103 km/h, w czasie kontroli miał na liczniku 153 km/h

Oprócz zatrzymania prawa jazdy na okres trzech miesięcy funkcjonariusze 11 z zatrzymanych kierujących ukarali zgodnie z taryfikatorem, a wobec jednego z mężczyzn sporządzono materiały, które pozwolą na skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu .